Dopo due anni riapre il Teatro Dovizi

Arezzo, 8 marzo 2022 - Tornano finalmente ad aprirsi le porte del Teatro Dovizi di Bibbiena , dopo quasi due anni di chiusura, per la Stagione Teatrale curata da NATA Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena. “Siamo impazienti di tornare a far vivere le tavole di questo palcoscenico a noi così caro - dice il direttore artistico di NATA Teatro, Livio Valenti - Il Dovizi negli anni è diventato un luogo di aggregazione, uno spazio in cui la comunità si incontra e si riconosce e attraverso l’esperienza teatrale si diverte, si commuove, mette in moto la meraviglia. Con Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Bibbiena abbiamo pensato ad una programmazione teatrale in larga parte all’insegna della comicità. Sentiamo forte la necessità di tornare a ridere insieme e alleggerire un po’ i nostri cuori, appesantiti da questi due lunghi e difficili anni. Ci auguriamo di vedervi tutti a Teatro, il nostro caro Dovizi, ora più bello che mai!”. “Un teatro che riapre le porte ai propri spettatori – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – rappresenta un bene prezioso per la comunità e per il suo territorio. La nuova stagione del Teatro Dovizi è un’opportunità da cogliere sia in termini di valore della proposta artistica che di ritrovata socialità. Un cartellone di prosa e uno di teatro ragazzi compongono un’offerta che contribuisce a porre nuovamente il Dovizi al centro della vita culturale di Bibbiena. Un luogo di condivisione a disposizione di un’intera comunità, un presidio di socialità che finalmente torna ad essere frequentato da spettatori di tutte le età”. Presentiamo – spiega il direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta - un programma fitto e articolato, che si rivolge ad una platea di spettatori diversificata e ...