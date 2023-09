Tutto pronto al Neri per le “Feste del Perdono” con un programma denso di appuntamenti

Arezzo, 6 settembre 2023 – Un fine settimana di iniziative che coinvolgeranno l'intera comunità del Neri. La festa, che comprende vari appuntamenti dedicati a musica, enogastronomia e folklore, prenderà il via giovedì 7 settembre con la tradizionale “Briscolata” ed il torneo di Burraco.

Venerdì 8 settembre sarà la volta della “Cena Paesana” con intrattenimento musicale. Sabato 9 settembre sono previste attività per grandi e piccini: un percorso in Mini- moto, i “giochi antichi” per bambini, un torneo di scacchi e lo spettacolo di arte varia a cura della “Talent Academy” di Figline. Il culmine della Festa sarà domenica 10 settembre con il concerto dei Killer Queen alle ore 21, l'XI edizione della “Porcellata” e l'”Aperivolante”.

La giornata prevede anche un laboratorio organizzato dall'Associazione “LiberiLibri” e dedicato ai bambini da 4 a 10 anni, il punto di ristoro della “Marzocchina” e la line dance dei “Country Braves”. La Festa si concluderà con l'estrazione dei premi della Lotteria.

Il Perdono è un momento di aggregazione sociale fondamentale per il paese nonché una lunga tradizione, così come del resto nelle altre frazioni cavrigliesi. L'ingresso a tutte le manifestazioni è a titolo gratuito.