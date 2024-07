Notte di klezmer a Castiglion Fiorentino con The New Original Klezmer Ensemble

Arezzo, 25 luglio 2024 – La musica klezmer, coinvolgente e travolgente, è pronta a salire sul palco del Festival delle Musiche con il concerto del The New Original Klezmer Ensemble Trio formato da Davide Casali (clarinetto e voce), Manuel Figheli (fisarmonica) e Pietro Sponton (percussioni).

L’appuntamento è fissato per mercoledì 31 luglio presso il Chiostro di San Francesco, a Castiglion Fiorentino. Ingresso libero. The New Original Klezmer Ensemble Trio si propone di eseguire la musica klezmer, la musica degli ebrei che abitavano e vivevano già dal XVI Sec. nell’Est Europa. Il klezmer, in ebraico “strumento da suonare”, è la musica che per eccellenza viene tuttora suonata nelle feste e nei matrimoni ebraici.

Musica tramandata oralmente e prima forma ufficiale di world music, abbracciando paesi come la Russia, la Polonia, la Grecia e l’America. The New Original Klezmer Ensemble, nato per volontà di Davide Casali nel 1993, è stato invitato nei maggiori festival di musica klezmer, in Italia, Stati Uniti, Germania, Croazia e Slovenia, e vanta partecipazioni ad importanti trasmissioni radiofoniche e televisive, in Italia e all’estero.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz On The Corner, A.S. Monteservizi. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino.