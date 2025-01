Riapre l'università dell'età libera. Prima "lezione" sulle paralimpiadi

Arezzo 9 ottobre 2021 - L’Università dell’età libera “Enzo Ficai” riapre le aule dopo la forzata chiusura causata dal Covid. Riapre in presenza finalmente perché in realtà ha continuato a svolgere, sia pure in forma ridotta, alcune lezioni in internet. Sabato 9 alle 16 nella sede di Piazza Fanfani, palazzina ex Caserma Cadorna, avrà luogo la presentazione dei corsi del XXXIII anno accademico da parte dei direttori Antonio Batinti, Claudio Santori e Carlo Beoni. Santori terrà la prolusione sul tema: “Olimpiadi e letteratura”, a margine dei recenti successi italiani alle Paralimpiadi di Tokyo.

L’università, nata nel 1988, si impegna, con la cooperazione dei cittadini, ad essere luogo di libera espressione aperta a tutte le idee, conoscenze e iniziative sociali. È una struttura a carattere permanente che intende garantire servizi per affrontare i problemi e le esigenze culturali delle persone, al fine di consentire una migliore integrazione tra formazione culturale e condizione esistenziale. Dà la possibilità di ampia scelta circa tematiche e contenuti mediante l’istituzione di aree disciplinari: storico – letterario ed economico – giuridica, biologico – psicologia e socio-antropologica, umanistica ed estetica.

«Le iniziative dell’Università dell’età libera -spiega il presidente Piero Redi- prevedono anche forme di esperienza partecipativa a ricerche sul territorio, a convegni di studio su discipline diverse, a concerti, rappresentazioni teatrali, mostre e visite a luoghi di rilevante importanza socio-antropologica e artistica. L’Università è partner della Croce Rossa Italiana».

Il corpo dei docenti è formato da professori universitari, di scuole superiori, primari ospedalieri, specialisti e cultori delle materie ed è coordinato dai direttori dei percorsi. Non ci sono né interrogazioni né esami e gli iscritti possono interagire con i docenti, ogni lezione è con orario 16-18 e consta di due unità accademiche di 45 minuti ciascuna con un ampio intervallo per socializzare.

Iscrizioni dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 in sede. Si può accedere, a scelta, ai corsi complementari di: inglese, laboratorio teatrale, pittura, informatica, spagnolo, musica, francese, tedesco. È accessibile a tutti gli iscritti, previa richiesta alla segreteria, una ricca biblioteca a carattere storico-filosofico. Il prezzo dell’intero anno accademico è di 130 euro. Telefono e fax 0575 2833, sito Internet: www.unielarezzo.it , mail [email protected] Facebook: Unielar Arezzo.