Racconti e giochi per bambini animano l’estate di Raggiolo

Arezzo, 4 agosto 2023 – Racconti nel verde del bosco e storie tra i vicoli del borgo di Raggiolo. La rassegna RaggioloEstate2023 entra nel vivo con due appuntamenti rivolti ai bambini e alle famiglie che, sfruttando alcuni degli angoli più belli del territorio, permetteranno di vivere coinvolgenti esperienze tra giochi e novelle ispirati dalla letteratura di ieri e di oggi.

Entrambi i momenti, a partecipazione gratuita, sono promossi dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo e all’Unione dei Comuni Montani del Casentino nell’ambito delle attività dell’EcoMuseo con la volontà di rivolgersi a un pubblico di giovani spettatori.

La prima iniziativa sarà alle 18.30 di sabato 5 agosto quando verrà rinnovato il tradizionale appuntamento delle novelle nel bosco organizzate insieme anche alla Pro Loco di Quota.

“Sotto il noce di Sant’Angelo” è il titolo dello spettacolo tenuto dall’attrice fiorentina Miriam Bardini e ospitato da un suggestivo teatro all’aria aperta accanto ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo che è raggiungibile solo a piedi dopo una camminata sulla via medievale che collega Raggiolo e Quota.

Il ritrovo è fissato in piazza San Michele a Raggiolo alle 17.15, ma una passeggiata più breve prenderà il via anche da Quota con partenza alle 18. La verde radura di Sant’Angelo sarà lo scenario dove verrà messo in scena un racconto tratto dal libro “Biddamanna - Antropologia di un giudice” di Maria Pagnini dove l’azione scenica sarà condotta attraverso un armonioso incontro tra la voce narrante di Bardini e le dolci note del violoncello di Stefano Aiolli.

Il programma di RaggioloEstate2023 proseguirà poi lunedì 7 agosto quando, alle 21.15, è previsto “Storie in gioco” con Fata Borbotta. L’appuntamento sarà all’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza da cui prenderà il via un’animazione itinerante tra i vicoli e le piazze di Raggiolo che, con luce soffusa e sotto il cielo stellato, si svilupperà tra racconti, indovinelli, tranelli e un grande Gioco dell’Oca. Per partecipare è consigliata la prenotazione al 347/47.31.059.