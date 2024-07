Arezzo, 1 luglio 2024 – Ia Provincia di Arezzo celebra giovedì 6 luglio nella Terrazza San Donato il poeta Francesco Petrarca, con una serata di musica e poesia dal titolo : “Poesia a cielo aperto. Petrarca incontra i poeti contemporanei”.

L’iniziativa, curata dalla scrittrice e poetessa Lucrezia Lombardo, è stata promossa dal Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri e dal Consigliere Provinciale Simon Pietro Palazzo delegato al marketing territoriale, turismo e cultura. Il Presidente Polcri e il Consigliere Palazzo dichiarano : “Il nome di Francesco Petrarca, come si sa si lega ad Arezzo e a tutto il territorio provinciale, dato che ebbe proprio qui i natali il 20 luglio del 1304 con una vita intensa e segnata da incontri e viaggi.

La Terrazza San Donato del Palazzo della Provincia, torna ad ospitare come un salotto a cielo aperto, un evento di spessore per omaggiare uno dei più illustri poeti della storia dell’umanità, che proprio qui in questa parte di mura, ha mosso i suoi primi passi insieme a Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio, scrivendo la storia della lingua e della letteratura italiana.

Una lingua che ha unito tutti gli italiani, e con questo spirito la Provincia vuole unire i tutti i Comuni che appartengono a questo territorio. Con questi eventi auspichiamo che l’ente Provinicia torni ad avere un ruolo centrale anche nelle politiche culturali e turistiche, con un'autonomia finanziaria, politica ed elettiva diretta dei cittadini.

Desideriamo ringraziare la curatrice dell’evento Lucrezia Lombardo e tutti gli artisti per la serata dedicata a Petrarca, arricchita dalla musica e per godere tutti insieme della bellissima vista che offre la Terrazza San Donato .” “In un momento storico come quello odierno, - dichiara la scrittrice e poetessa Lucrezia Lombardo - segnato da violenza e instabilità, la poesia costituisce, come mai prima, un nutrimento necessario perché capace di generare bellezza.

Petrarca, difatti, fu il primo a cantare l’io e il suo sentire travagliato e contraddittorio, inaugurando così l’Umanesimo e dando avvio a una prospettiva esistenzialista, che indaga le questioni di senso. Le stesse questioni di cui l’uomo contemporaneo, sradicato e solo, è affamato.

E proprio i versi costituiscono, dunque, la via privilegiata per ritrovare il senso e la speranza perduti. Con questo spirito, “Poesia a cielo aperto. Petrarca incontra i poeti contemporanei”, non vuol essere semplicemente un reading di poesia, ma un momento in cui ciascuno dei presenti possa aver accesso a una dimensione di luce e ritrovata bellezza.”

L’idea è dunque quella di porre in dialogo i versi di Petrarca con i componimenti di alcuni dei maggiori poeti contemporanei operanti nel territorio, che hanno alle spalle un’importante produzione letteraria. Saranno infatti ospiti dell’evento le poetesse Lucrezia Lombardo, Carla Malerba, Patrizia Fazzi, Fabrizia Fabbroni ed il poeta Elio Lenzi, che interpreteranno le loro liriche con l’accompagnamento musicale di Francesco Lenzi, che per l’occasione ha composto brani ad hoc.

Condurrà la serata la narratrice Propizia Capaccioli, che leggerà ed interpreterà alcuni dei più celebri versi del Petrarca. La poesia dei contemporanei verrà così accostata ad alcuni dei più bei sonetti de “Il Canzoniere” petrarchesco: il reading poetico si aprirà proprio con la lettura corale con sottofondo musicale della celebre lirica “Chiare, fresche et dolci acque”, per concludersi con una lettura a sorpresa, tratta anch’essa dalla produzione del Petrarca.

L’evento ad accesso gratuito su prenotazione, inviando un messaggio/whatsapp al numero di telefono 347-9946608, avrà inzio alle ore 18 con accesso presso il Palazzo della Provincia di Arezzo, da Piazza della Libertà 3.