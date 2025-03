“Passioni in Fiera”: torna da sabato la rassegna degli hobby e del benessere

Arezzo, 10 marzo 2025 – Torna ad Arezzo Fiere e Congressi l’appuntamento di primavera con “Passioni in Fiera”, in programma sabato 15 e domenica 16 marzo.

“Si tratta di un evento fieristico di grande appeal, dedicato al mondo degli hobby - spiega con soddisfazione Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi - dove creatività, artigianato, sport e benessere si incontrano per dare vita a un’esperienza unica e che ha avuto davvero un grande e crescente successo nelle scorse edizioni tanto da portare alla realizzazione di due eventi all’anno, per una due-giorni pensata per gli amanti della manualità, del fai-da-te, dello sport, del vivere sano e di tutto ciò che alimenta l’anima e il corpo”.

Ad attendere i visitatori 12.000 mq con oltre 200 espositori. Diverse le aree tematiche presenti: Creatività & Artigianato con espositori e laboratori per esplorare tecniche creative, da quelle tradizionali alle tendenze più innovative; Sport & Benessere con la possibilità di assistere a dimostrazioni e attività pratiche; Florovivaismo & Giardinaggio per acquistare e imparare trucchi di coltivazione per orti e giardini; Area Uisp, con allestimento di un campo polifunzionale dove si alterneranno pallavolo, pallacanestro e calcio a 5 con la possibilità di partecipare da parte dei ragazzi.

Shopping & Novità: vasta area di Mostra-mercato dedicata ai prodotti artigianali, strumenti creativi, articoli sportivi e idee per il benessere. Importante agevolazione per led famiglie, con i bambini fino a 12 anni che avranno ingresso gratuito.

“Ogni settore – descrive il Presidente - avrà come di consueto numerosi espositori e aziende, sia nazionali che internazionali, veri specialisti con cui professionisti e appassionati potranno confrontarsi per scoprire tecniche e segreti, conoscere le nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, le proposte e i prodotti che si sono potuti acquistare direttamente in fiera dai produttori o dai rivenditori presenti”.

“Tutto questo rappresenta - afferma Vannetti - un messaggio positivo per il ruolo di Arezzo Fiere e per questo voglio poi ringraziare le istituzioni locali per il sostegno organizzativo che ci danno ogni volta in questo percorso, che sta portando il Polo fieristico aretino a far crescere la sua dimensione nazionale e internazionale: parlo della Camera di Commercio, la Regione Toscana, e in generale da Provincia e Comune di Arezzo, tutte strutture che ci stanno affiancando in questo impegno comune”.

Arezzo Fiere e Congressi, infatti, durante il prossimo weekend, in contemporanea con la Spring Edition di “Passioni in Fiera”, ospiterà anche la seconda edizione di Nirvana e anche l’Arezzo Tattoo Convention, tutto visitabile con un unico biglietto.

Il pubblicò avrà l’occasione di fare un viaggio nel Mondo Olistico e del Benessere con stand dedicati alle arti e discipline olistiche orientali o cosmesi naturale e scoprire le ultime tendenze dell’arte del Nirvana.

La seconda edizione della Fiera del Benessere, dell’esoterismo e del Tattoo - dopo il successo del primo appuntamento - si preannuncia ancora più ricca per sorprendere l’esigente pubblico in arrivo. Diverse le aree tematiche: Expo di Artigianato e Bio con stand dedicati allo shopping del benessere e prodotti biologici; Area Relax, uno spazio per fermarsi nella pace e tranquillità con la possibilità di provare trattamenti olistici e massaggi eseguiti da operatori professionisti.

All’interno degli spazi dedicati a Nirvana si terrà anche la due giorni dedicata all’Arte del tatuaggio. Qui si potranno incontrare i migliori artisti del settore con oltre 50 tatuatori presenti e scoprire le nuove tendenze in arrivo con spettacoli, conferenze e contest in un’atmosfera unica. Sia sabato che domenica alle 18.30 si svolgerà il “Contest Best Of The Day” dove gli artisti presenti potranno presentare i lavori eseguiti durante la convention.

Poi Padiglione Food – Musica dal Vivo. Con un biglietto a parte si potrà poi partecipare alla quinta edizione della Fiera del Disco, CD, Fumetto, Videogiochi, Manga e Figurine. Il grande evento aretino con oltre 100 espositori, dedicato ad appassionati e collezionisti, dove trovare merchandising, rarità, gadget, oggettistica o farsi valutare i propri cimeli da esperti in materia.