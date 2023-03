“Passioni in Fiera”, la due giorni nel segno del benessere e della promozione della creatività

Il presidente dell’ente fieristico aretino, Ferrer Vannetti

Arezzo, 14 marzo 2023 – “Passione chiama passione”. Potrebbe essere questo lo slogan che racconta lo slancio dell’attività di Arezzo Fiere e Congressi in questa vigilia di primavera.

Lo spiega il presidente dell’ente fieristico aretino, Ferrer Vannetti, visto che “a pochi mesi dal grande successo dello scorso novembre Arezzo Fiere e Congressi ospiterà sabato 18 e domenica 19 marzo l’appuntamento primaverile della manifestazione Passioni in Fiera”.

Passioni in Fiera è l’unico appuntamento in Italia che raccoglie 10 aree tematiche in un solo grande eventi. I visitatori possono infatti trovare idee, proposte, prodotti, attività ed eventi relativi a ben 10 diversi argomenti. Dal food & drink al benessere, dal giardinaggio agli animali, dallo sport all’artigianato.

Un mondo fatto di colori, di profumi, di sapori e di divertimento per adulti e per bambini, con espositori nazionali pronti ad alimentare passioni già vive o far scoprire nuovi hobby.

“Nell’area espositiva – spiega Vannetti - sarà presente un’ampia varietà di prodotti e attrezzature per le dieci areetematiche. Ogni settore ospita numerosi espositori e aziende sia regionali che nazionali , specialisti del settore con cui professionisti e appassionati potranno confrontarsi per scoprire tecniche e segreti, conoscere le nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, le proposte e i prodotti in arrivo che si potranno acquistare direttamente in fiera dai produttori o dai rivenditori presenti”.

Saranno presenti e attive all’evento anche diverse Istituzioni e Associazioni nazionali e del territorio che presenteranno al pubblico i propri progetti per ragazzi e famiglie, in particolare legati alla sicurezza.

“Si tratta di una duttilità espositiva che testimonia della capacità di recepimento delle varie esigenze di mercato e produttive da parte del nostro Ente – spiega ancora Vannetti – e che esprime anche, ancora una volta, come sia in atto il progressivo il rilancio della Fiera, a partire assolutamente dalle forze produttive del nostro territorio, da quello che sappiamo fare come imprenditori a tutti i livelli, produttivo, commerciale, turistico e ambientale” Il programma.

Andando a dettagliare la due giorni di Passioni in Fiera, saranno circa 10.000 mq espositivi, e accoglieranno quello che si è già dimostrato un evento unico nel suo genere, dedicato al mondo del tempo libero, dell’Outdoor, dello sport, del giardinaggio, del benessere, della creatività, dando spazio poi a Servizi alla famiglia, birre artigianali, dolci tentazioni, giochi per Bambini e alla fattoria degli animali.

Ricco davvero il programma di dimostrazioni ed eventi, tante le occasioni di intrattenimento, gioco, laboratori e curiosità, adatti a tutte le età. In particolare la Croce bianca organizzerà prove pratiche e dimostrazioni di primi soccorso per bambini e adulti. In concomitanza con Passioni in Fiera, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, organizzano la “Pompieropoli, un giorno da pompiere”.

Appuntamento domenica 19 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Tutti i bambini presenti dai tre ai dodici anni potranno partecipare a un percorso ludico-istruttivo e assistere a simulazioni di interventi dei Vigili del Fuoco. In precedenza, sabato 18 mattina e pomeriggio, si svolgerà invece l’attività di educazione stradale della Polizia Municipale in collaborazione con l’Associazione Motociclistica.

Gli appassionati di giardinaggio potranno partecipare ai laboratori di creatività e ingegno, floricoltura, gestione delle orchideee scoprire le tante attrezzature utili in vista della primavera.

Nell’area dedicata alla promozione delle discipline sportive, realizzata in collaborazione con UISP – Comitato Territoriale di Arezzo, nelle due giornate si potrà assistere a esibizioni e dimostrazioni pratiche con gli atleti delle varie discipline: dalla danza all’atletica, dal basket al ciclismo al modellismo dinamico.

Inoltre bambini, ragazzi e appassionati si potranno mettere alla prova provando i diversi sport, per scoprire le proprie inclinazioni e abilità. Nell’arco della manifestazione Arezzo Fiere ospita nel padiglione principale una vera e propria Fattoria in città. Animali da cortile, come anatre polli e conigli, insieme a pavoni, pony,ciuchini, alpaca e bovini potranno essere ammirati e toccati. Presenti poi un’area giochi con gonfiabili per intrattenere i bambini e un padiglione dedicato alle birre artigianali e alle “dolci tentazioni” con ampia proposta di prodotti gastronomici.

Il sabato e la domenica pomeriggio è previsto anche un accompagnamento di musica live. Nell’area birra, sabato saranno presenti anche tatuatori e modelli delle moto Harley Davidson. Negli stessi giorni al padiglione 6 di Arezzo Fiere si terrà anche la Mostra del Fumetto e Disco e i visitatori della Mostra del Fumetto avranno la possibilità di visitare Passioni in Fiera con una riduzione sul prezzo del biglietto.

Per partecipare, i visitatori possono acquistare il biglietto “saltafila” in anticipo sul sito ufficiale della manifestazione www.passioniinfiera.it oppure scaricare il volantino che dà diritto a una riduzione, sempre dal sito ufficiale.