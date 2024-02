Loveart: ad Arezzo San Valentino si veste di arte e magia

Arezzo, 9 febbraio 2024 – Ad Arezzo San Valentino si veste di arte e di magia: dopo il successo delle prime due giornate del 3 e 4 febbraio, torna LOVEART la performance artistica collettiva aperta a tutti e organizzata dall’Associazione Culturale Ezechiele APS in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e la Fondazione Guido d’Arezzo.

Il 14 febbraio dalle 15 alle 17, nel Palazzo della Fraternita dei Laici e a Pergentino Spazio delle Arti in via Cavour, si riaprono le porte dell’esposizione dedicata all’amore per poter accogliere tutti coloro che non hanno avuto modo di sperimentare il percorso sensoriale incentrato sui sentimenti.

LOVEART è infatti immaginato come un vero e proprio viaggio interattivo che porta i partecipanti alla scoperta di una città perfetta per gli innamorati di ogni età.

Si parte dagli spazi della storica Fraternita dei Laici affacciata su Piazza Grande: qui il pubblico viene investito dalla magia di luci, suoni, colori, di una grande istallazione ispirata all’amore e viene invitato a partecipare alla performance artistica mediante la posa di tessere che vanno a comporre un grande mosaico.

Quindi ogni visitatore riceve una busta che al suo interno contiene la metà di un cuore e una mappa che indica il tragitto da seguire per trovarne l’altra metà. Si arriva così a PERGENTINO Spazio delle Arti (in via Cavour 188) dove, ammirando un’altra istallazione artistica, si conclude il cammino d’amore.

L’appuntamento finale con LOVEART è previsto alle ore 18.00 del 14 febbraio quando sul terrazzo della Fraternita dei Laici andrà in scena un evento spettacolare dedicato a Cupido, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook Mosaico di Andreina.