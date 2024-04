Loro Ciuffenna, tornano “Le vie dell’orto fiorito”

Arezzo, 9 aprile 2024 – “Le vie dell’Orto Fiorito” spengono dieci candeline. Sarà un compleanno speciale quello in programma a Loro Ciuffenna, piccolo borgo del Valdarno che domenica 14 aprile ospiterà la mostra mercato dei prodotti primaverili organizzata dalle Vie del Centro Commerciale Naturale e coordinata da Confcommercio, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Banca del Valdarno.

Dalla mattina fino all’ora di cena le stradine e le piazze del centro storico si animeranno grazie al tipico mercatino dell’artigianato e bricolage e tante altre attrazioni pensate per grandi e piccini: la mostra mercato dei prodotti primaverili, le animazioni per bambini, i mini quad e i giochi gonfiabili.

I commercianti di Loro Ciuffenna per l’occasione terranno negozi e locali aperti dalle 10.00 fino alle 20.00 per chi vorrà fare shopping e gustarsi i prodotti tipici del territorio: “Dieci anni di manifestazione rappresentano un successo per un piccolo borgo come Loro – commenta Roberta Soldani delegata di Confcommercio per la zona – questo significa che l’evento sa coinvolgere la cittadinanza e allo stesso tempo muove l’economia del paese, con i negozi aperti fino a tardi per fare shopping, i locali pronti ad ospitare gli avventori e i giochi per coinvolgere tante famiglie con i bambini. Per noi, tutto questo, è motivo di orgoglio”.