“L’Olio Novo 2024”, XXVII edizione della rassegna e promozione dell’olio extravergine di qualità a Civitella

Arezzo, 11 novembre 2024 – Torna l’appuntamento con L’Olio Novo 2024, rassegna e promozione dell’olio extravergine di qualità organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana e giunta alla 27esima edizione.

L’olivicoltura è infatti un’eccellenza delle colline di Civitella, con una antica tradizione radicata nel territorio. Prossima è l’entrata di Civitella nell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”.

“L’Amministrazione comunale di Civitella – sottolineano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore all’Agricoltura Ivano Capacci – è impegnata da diversi anni nella valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche locali, tra cui l’olio extravergine di oliva.

Particolare attenzione e sostegno sono stati rivolti agli olivicoltori al fine di tutelare ed incentivare la produzione locale. Una produzione che, pur non raggiungendo quantitativi significativi, si è sempre contraddistinta per la particolare cura e tradizione nella coltivazione nonché nella raccolta e frangitura delle olive per un prodotto di eccellenza e qualità che però necessita di nuovi canali che consentano una migliore commercializzazione.

C’è un’associazione nazionale importante che sta lavorando come la Città dell’Olio e il Comune di Civitella ne vuole fare parte in maniera attiva per andare a promuovere il nostro prodotto e la bellezza dei nostri territori”.

Nell’ambito della Cena e Concorso per la degustazione dell’olio dell’annata 2024 altrimenti detta “Gioco del piacere”, che si terrà venerdì 22 novembre presso la Sala della Filarmonica di Ciggiano, sarà assegnato il prestigioso riconoscimento annuale “Prim’Olio”.

“Continua la nostra attività di promozione e valorizzazione prodotti di qualità e del territorio – commenta la Fiduciaria di Slow Food Valdichiana Ginetta Menchetti – Un particolare ringraziamento ai produttori che con tenacia e sacrificio ci permettono di portare in tavola questo straordinario prodotto e presidiano e mantengono il nostro paesaggio”.

Questi gli altri appuntamenti della rassegna: sabato 23 novembre cena degustazione presso il Circolo di Pieve a Maiano; domenica 24 novembre pranzo degustazione presso il Circolo Arci di Pieve al Toppo; domenica 1 dicembre pranzo degustazione presso il Centro di Aggregazione sociale La Torre di Tegoleto; domenica 8 dicembre pranzo di Santa Cecilia presso l’ex Asilo in piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella. Quest’anno, in parallelo alla rassegna, gli studenti delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Martiri di Civitella si recheranno anche in visita al Museo dell’Olio SuprEvo di Monte San Savino.