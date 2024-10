Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween al Museo della Fraternita

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sabato 26 ottobre tornano i laboratori creativi per bambini al Museo della Fraternita dei Laici. Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un’ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per coinvolgere i bambini e le loro famiglie con laboratori manuali e creativi, ogni volta dedicati ad uno specifico periodo dell’anno.

Ci prepariamo alla festa più spaventosa dell’anno con un laboratorio creativo e manuale ideato per i bambini dai 5 ai 10 anni. In occasione dell’avvicinarsi di Halloween i bambini realizzeranno tante creazioni spaventose sempre partendo da materiali di riciclo e utilizzando colori, i più svariati materiali e tanta fantasia.

Il laboratorio si terrà come sempre al nostro museo dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Il costo è di 12 € a bambino. I posti sono limitati quindi è necessaria la prenotazione entro martedì 22 ottobre chiamando al numero: 0575 24694