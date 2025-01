La Befana arriva a Terontola, festa in piazza Nazioni Unite

Arezzo, 2 gennaio 2025 - Proseguono gli eventi di Natale di Stelle, prossimo appuntamento è sabato 4 gennaio a Terontola dove si terrà il «Mercatino della Befana».

L’evento recupera il programma dell’iniziativa rinviata per maltempo e si svolgerà dalle 15 fino alle 21,30 nell’area antistante alla stazione ferroviaria. Sono previste esibizioni di mountain bike grazie all’Asd Ciclismo Terontola categoria Giovani, lo spettacolo dell'Allegra brigata del Cam «Christmas in Bubble» e tante attività per i più piccoli fra cui truccabimbi e bolle giganti.

Aperti fino a sera l’area drink & food e lo spazio musica e relax con Alex Santiago dj e «Simona Voice». Fino al giorno dell’Epifania a Cortona saranno in funzione tutte le attrazioni (Santa Claus Virtual Express, Giochi di Luce e la mostra del modellismo) e aperti i mercatini in piazza Garibaldi e Signorelli.

Domenica 5 Gennaio dalle 14 in piazza della Repubblica tornano i giochi di un tempo per bambini a cura dell’Ingegneria del Buon Sollazzo. Lunedì 6 gennaio alle 16 si terrà il Corteo dei Re Magi organizzato da Lions Club Valdichiana Host, Fraternita Laica Domenicana “Beato Pietro Capucci” di Cortona, Piccolo Teatro Città di Cortona e Consiglio dei Terzieri con arrivo alla chiesa di San Domenico.

Alle 17 cerimonia di conclusione della Mostra del Giocattolo d’Epoca e del Modellismo e alle 18 arriva la Befana in piazza della Repubblica. Natale di Stelle è un’iniziativa del Comune di Cortona realizzata da Cortona Sviluppo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Lfi, Giromagi, Preludio e Valdichiana Village. Tutte le informazioni, il calendario con gli orari e il programma degli spettacoli si trovano su www.cortonanatale.it