Feste in musica, djset e concerti nei locali

Arezzo, 22 novembre 2019 - Musica, concerti e djset nel weekend dei locali. Metal Arezzo Festival con la musica di: Rats, Ghost Tribute Band e Black Mesa al Rock Heat di via Galvani ad Arezzo in programma per venerdì 22 novembre, con ingresso a 5 euro. Sabato 23 dalle 22 invece, sempre al Rock heat, arrivano Rotten Boroughs & The Roozalepres live. I primi con il loro punk, Rock 'n' roll portano sul palco: Decomposed Sam: voce e chitarra, Frah al basso, Toty alla chitarra e Gaggia alla batteria. I Rotten Boroughs suonano invece Street Punk dal 1999 e sono il gruppo composto da: Francesco Bigi Bex a voci e basso, Maurizio Brezzi Jerry alla chitarra e cori, Matteo Bardelli Bardo alla batteria e Fausto Romanelli chitarra e voci. Ingresso libero. Sabato 23 novembre appuntamento al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino con la serata Velvet Tonic a ingresso libero. E sempre al Velvet domenca 24 torna dalle 21,30 un grande classico in vicolo dei Dragomanni: riparte la stagione Dr.Why il quiz musicale a premi. Pulsantiere Wireless per una sfida Tavolo contro Tavolo a suon di domande di cultura generale, giochi di memoria, abilità, riflessi e tanto altro. In palo consumazioni, chiavette usb e tanto altro.

Al Class 125 di via Madonna del Prato ad Arezzo sabato 23 serata Red Vibes. Dopo il successo dello scorso anno, torna il party a tema rosso. Nella sala grande musica con i dj Fam e nel privè Factori in consolle. Venerdì al Principe di via Newton arriva Random la festa a caso. 𝗦olo vestendovi a caso potrete avere in regalo i gadget ufficiali di Random: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro. E anche la musica sarà pescata a caso tra i più grandi successi di tutti i tempi, spaziando da un genere all’altro. Venerdì 22 novembre dalle 21,30 a Officina Klee di Cavriglia musica con Santino Cardamone, il duo Stranobakkano Rock e Karna & Conte dj set. Ingresso libero con tessera. E domenica 24 sempre da Officina Klee a Cavriglia arriva Stand up Klee vol1 con Pietro Sparacino in "DioDegradabile" alle 20. Si tratta del sesto monologo satirico di Pietro Sparacino, comedian e autore, già inviato de Le Iene e componente della prima ora del progetto Satirarsu, la prima realtà di stand up comedy in Italia.