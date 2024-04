Due giornate nella storia per i 470 anni dalla Battaglia di Scannagallo

Arezzo, 18 aprile 2024 – Due giornate immerse nella storia per i 470 anni dalla Battaglia di Scannagallo. Le celebrazioni dell’anniversario troveranno il loro cuore sabato 4 e domenica 5 maggio con un programma ricco di iniziative promosse dall’associazione culturale Scannagallo che permetteranno di rivivere i fatti avvenuti in Valdichiana nel 1554 quando l’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici, sconfitto l’esercito senese, gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana.

La rievocazione storica vedrà episodi a Foiano della Chiana e Marciano della Chiana, ma il fulcro dell’evento sarà l’accampamento di Pozzo della Chiana con la presenza di gruppi provenienti da tutta la penisola, da Spagna e da Germania che, nel fine settimana, animeranno l’accampamento e permetteranno di immergersi in una realistica ricostruzione tra armi, armature, duelli, tradizioni e gastronomia.

Il programma di eventi, a partecipazione gratuita per cittadini di ogni età, sarà aperto alle 15.45 del sabato con la “Camminata nella storia” che proporrà un percorso animato da attori e rievocatori in abito storico con partenza da Foiano della Chiana.

L’arrivo sarà al Tempio di Santo Stefano della Vittoria fatto costruire a Pozzo della Chiana da Cosimo I in ricordo del trionfo nella battaglia di Scannagallo dove verranno proposte visite guidate e danze rinascimentali, poi sarà possibile scoprire l’adiacente accampamento storico e cenare allo stand gastronomico.

La serata verrà invece scandita, dalle 21.00, dallo spettacolo degli sbandieratori di Monte San Savino, dalle danze rinascimentali, dalle esibizioni del giullare Messer Lurinetto e dall’assalto al campo a cura delle compagnie militari.

Domenica 5 maggio prenderà il via da Marciano della Chiana quando, alle 10.30, verrà messa in scena la rievocazione dell’assalto al castello e della ritirata franco-senese che coinvolgerà gli stessi spettatori nel seguire i rievocatori in un facile percorso fino a Pozzo della Chiana.

Il fulcro della seconda giornata sarà, dalle 15.00, la vera e propria rievocazione della Battaglia di Scannagallo, con oltre cento rievocatori impegnati direttamente nello scontro campale che verrà anticipata dal corteo storico, dal saluto alla voce alla Repubblica Fiorentina e dallo spettacolo degli Sbandieratori di Arezzo.

La conclusione sarà alle 19.00 al Tempio di Santo Stefano alla Vittoria con la presentazione del libro “Cosimo I de’ Medici” alla presenza dell’autore Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che racconterà la vita e le imprese di governo, il rapporto con le arti e la dimensione di statista del primo Granduca che portò la Toscana al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento.

L’evento sarà sostenuto dal contributo previsto dal bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica” della Regione Toscana per un progetto che, classificatosi nella seconda fascia di merito, è stato condiviso con il Comune di Foiano della Chiana come capofila e con i Comuni di Marciano della Chiana, Lucignano e Monte San Savino.