Cavriglia. Torna il "Miniera Eco Days"

Arezzo, 13 ottobre 2021 - L’area mineraria di Santa Barbara ancora al centro di eventi di promozione e sensibilizzazione. conl’obiettivo di promuovere lo sviluppo ed il turismo sostenibile: dopo il grande successo de “La Marzocchina 2021”, la ciclostorica del Valdarno, anche il Paleofest, Festival della preistoria, organizzato dall’Accademia valdarnese del Poggio / Museo Paleontologico di Montevarchi ha fatto tappa a Santa Barbara con una visita guidata alla scoperta dei fossili del Valdarno. Il prossimo evento è in programma da domani, giovedì 14 ottobre, al 17 con “Motumundi”, e poi, il 17 ottobre, con “Miniera Eco Days”, la giornata per famiglie e appassionati di cicloturismo lungo le strade bianche chiuse al traffico all’interno dell’area mineraria in sella a mountain bike, ebike, gravel con partenza alle ore 8:00 dal circuito di Bellosguardo e conclusione alle 13:00, disponibilità di food truck con cibo e bevande e possibilità di noleggio ebike.

Prosegue così il percorso di riqualificazione dell’area mineraria di Santa Barbara nel segno dell’innovazione e della sostenibilità, per trasformare l’ex miniera di lignite – circa 1600 ettari tra Cavriglia (AR) e Figline e Incisa Valdarno (FI) – in una “miniera di opportunità” con particolare riferimento alla vocazione turistica, sportiva e naturalistica. In coerenza con queste linee guida, portate avanti finora da Enel in collaborazione con Regione Toscana, Comuni e tessuto socioeconomico locale, le iniziative con i soggetti del territorio si svolgono sempre all’aperto nel rispetto delle misure anticovid. Il percorso di confronto avviato da Enel per l’elaborazione di idee progettuali si inserisce nel piano di recupero e riqualificazione dell’area già in atto, uno dei progetti di riassetto ambientale più importanti d’Italia. Per quanto riguarda il cicloturismo già oggi, grazie alla collaborazione con le istituzioni regionali e locali e con gli organizzatori della ciclostorica “La Marzocchina” e dei percorsi turistici “Valdarno Bike Road”, l’area mineraria ha oltre 60 km di strade bianche che in occasione di manifestazioni sportive possono essere percorsi in mezzo alla natura, in un contesto paesaggistico più unico che raro. Le visite di Confindustria Toscana Sud e del Paleofest, così come gli eventi in programma nel prossimo fine settimana, si inseriscono in questo percorso di dialogo e di sviluppo armonico di un’area naturalistica con grandi potenzialità.