Cantine aperte 2024, anteprima di classe a Valdichiana Village

Arezzo, 16 maggio 2024 – Sabato 18 maggio Valdichiana Village ospita la seconda edizione di “Anteprime Cantine aperte”, promosso da Movimento Turismo del Vino Toscana in collaborazione con la Land of Fashion di Foiano della Chiana: un'occasione unica per esplorare le eccellenze enogastronomiche della Toscana e contribuire al sostegno dei progetti della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Dalle 11 alle 18, negli iconici spazi del Village, alcune delle cantine più rappresentative della grande tradizione enologica toscana, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, offriranno degustazioni delle loro etichette più prestigiose, accompagnate da prelibatezze locali, per offrire agli ospiti di Valdichiana Village un assaggio dell'esperienza che li attende nel weekend successivo direttamente nelle cantine.

Insieme alle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana, protagonista anche un altro prodotto simbolo della toscanità: il Pane Toscano Dop, partner di Cantine Aperte in Toscana 2024. Anche nella giornata dell'Anteprima a Valdichiana Village si potrà degustare il prestigioso Pane Toscano Dop, grazie alla presenza del Consorzio di Tutela che racconterà le caratteristiche e la storia legate a questo prodotto.

Tra i partner dell'iniziativa, anche i professionisti dell'Associazione italiana sommelier (Ais) Toscana che saranno presenti, insieme ai referenti delle aziende, per raccontare agli appassionati le caratteristiche dei vini in degustazione. Questa seconda edizione dell'Anteprima Cantine Aperte non celebra solo la passione per il vino e l'enogastronomia toscana, ma anche lo spirito di solidarietà.

L'incasso dell'evento, infatti, sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il ‘progetto di accoglienza alle famiglie’, a conferma dell'impegno di MTV Toscana e Valdichiana Village nel sostenere iniziative benefiche e sensibilizzare verso una realtà sanitaria di livello assoluto.

L’ingresso a “Anteprima Cantine Aperte” è libero e con l’acquisto della degustazione i visitatori riceveranno un calice, una tasca porta calice e i gettoni degustazione da spendere presso gli stand delle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana.

Dopo l'Anteprima a Valdichiana Village, Cantine Aperte tornerà in tutta la Toscana dal 25 al 26 maggio. Per questa edizione sarà la cultura del pane a invadere le cantine di tutta la regione, con dimostrazioni di panificazione, degustazioni e narrazione di come uno dei prodotti più semplici, il pane, così come il vino, abbia da sempre rappresentato la toscanità.

Per farlo, il Movimento Turismo del Vino Toscana, promotore dell’evento insieme al Consorzio di tutela del Pane Toscano Dop, hanno dato vita ad un percorso di valorizzazione che coinvolgerà le cantine aperte in tutta la regione, i panificatori, prodotti da abbinare al pane e racconti di un tempo.