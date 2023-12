“Campi Museali Invernali”, durante le vacanze di Natale laboratori ludico didattici in quattro musei di Arezzo

Arezzo, 21 dicembre 2023 – Per le Festività Natalizie la Fraternita dei Laici, il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano, il Museo dei Mezzi di Comunicazione e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, propongono, con un progetto didattico comune, i “Campi Museali Invernali”.

I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere quattro mattine delle vacanze di Natale scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici.

Il 28 e 29 dicembre e il 4 e il 5 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato come Ivan Bruschi.

I Campi inizieranno il 28 dicembre al Museo della Fraternita dei Laici con la scoperta delle opere di Laura Serafini, artista contemporanea che espone nella Sala Pieve. Nelle opere della mostra Microcosmo l’artista trasforma le antiche mappe cartacee idrografiche e topografiche in mappe stellari.

Prendendo spunto dalle opere i bambini costruiranno, con materiali di recupero, un cannocchiale delle costellazioni. Nella seconda parte della mattinata l’attività didattica sarà dedicata al dipinto quattrocentesco della Madonna della Misericordia di Parri Spinelli.

L’esperienza terminerà con il consueto gioco della Tombola natalizia. Il 29 dicembre i Campi si svolgeranno al Museo Archeologico Nazionale dove i piccoli esploratori scopriranno il divertente mondo del gioco nell’antichità, attraverso la ricerca di reperti, la sperimentazione di giochi del passato e la costruzione di un proprio giocattolo in stile antico personalizzato.

Il 4 gennaio sarà la volta del MUMEC, Museo dei Mezzi di Comunicazione, dove i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia andando ad esplorare, con laboratori ludico- didattici, la storia della musica, del cinema e della comunicazione fra telegrafia e telefonia.

Per concludere, il 5 gennaio, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi proporrà laboratori creativi e giochi tematici per viaggiare attraverso il collezionismo, tecniche artistiche e culture lontane, alla scoperta degli interessanti oggetti raccolti da Ivan Bruschi, fondatore della fiera dell’antiquariato.

I Campus Natalizi rientrano nell’iniziativa S-Passo al Museo, rassegna ideata e realizzata da alcuni anni da Regione Toscana attinente allo svolgimento di campi invernali all’interno di realtà museali con laboratori creativi ed attività didattiche appositamente studiate.

Il costo a bambino è di € 50 complessivi per i quattro giorni. Sconto del 10% per i soci Coop. Per informazioni e iscrizioni contattare la Casa Museo Ivan Bruschi allo 0575354126 o scrivere alla mail [email protected].