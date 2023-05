“Attenzione! Bambini in città”, un seminario su mobilità sostenibile e piedibus

Arezzo, 19 maggio 2023 – Un seminario sui temi della mobilità sostenibile e sull’esperienza del progetto piedibus “Muoviamoci Insieme”.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 maggio alla Casa dell’Energia quando, tra le 16 e le 18, è in programma un’iniziativa di informazione per i genitori dal titolo “Attenzione! Bambini in città” volta a promuovere una riflessione e un confronto sui benefici dell’arrivare a scuola a piedi, sensibilizzando verso abitudini sostenibili per evitare l’utilizzo del mezzo privato.

Questa giornata, arricchita da laboratori e giochi per bambini per favorire la partecipazione di tutta la famiglia, è stata realizzata in collaborazione con numerose realtà locali tra cui gli Istituti Comprensivi “Severi”, “Vasari” e “Margaritone”, Legambiente Arezzo e ISDE - Medici per l’Ambiente.

Il seminario, a partecipazione gratuita, troverà il proprio cuore nella condivisione dei risultati della sperimentazione di un progetto di piedibus condotto negli ultimi mesi con finanziamento del bando “Transizione Ecologica delle Scuole” del Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di presentarne anche le prospettive future.

I saluti dell’assessore alla mobilità del Comune di Arezzo Alessandro Casi apriranno gli interventi che proseguiranno poi con la presentazione di “Muoviamoci Insieme” da parte della professoressa Chiara Savini (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Severi”), poi “Piedibus e salute” sarà il tema dell’intervento della professoressa Virginia Palladino (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Margaritone”) e “Piedibus e condivisione di buone pratiche” verrà sviluppato dalla professoressa Marinella Verrazzani (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vasari”).

Ulteriori approfondimenti saranno previsti con una relazione dal titolo “Le innovazioni del codice della strada per una mobilità a misura di bambino” a cura di Giovanni Cardinali della FIAB e con le parole della dottoressa Teresa Maurello di ISDE - Medici per l’Ambiente, della dottoressa Susanna Giaccherini della USL Toscana Sud-Est e dei rappresentanti dell’Associazione Alighieri APS Cesena e del Comitato NessunIsola di Sansepolcro.

La conclusione della giornata coinciderà con la tavola rotonda “Il Piedibus di Arezzo: valutazioni, riflessioni e prospettive” che, moderata da Alessandra Capizzi di Legambiente Arezzo, prevederà un coinvolgimento diretto di genitori, insegnanti e bambini. «I progetti di piedibus - commenta Fabio Mori, direttore della Casa dell’Energia, - hanno un impatto positivo sulla salute dei bambini che imparano ad arrivare a scuola a piedi e sulla tutela dell’ambiente perché riducono traffico e inquinamento.

La collaborazione con gli istituti scolastici primari è una fase fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni verso i temi della transizione ecologica su cui sono particolarmente sensibile nella doppia veste di genitore e di titolare di una realtà attenta all’ambiente come Casa dell’Energia».