All’Aurora il quartetto Camera Ensemble guidato da Giovanni Palombo

Arezzo, 9 gennaio 2024 – Domenica a Jazz on the corner Giovanni Palombo in Camera Ensemble.

Taccuino di Jazz Popolare

“…il risultato è di eccellenza: l’ascoltatore attento può rinvenire tracce di musica etnica, di jazz, di musica improvvisata, il tutto filtrato attraverso la squisita sensibilità di questi artisti che non tendono a stupire quanto ad esprimere compiutamente sé stessi.

Insomma un album di rara eleganza che si fa ascoltare dal primo all’ultimo istante e, soprattutto, che ti fa venir voglia di riascoltarlo ancora una volta. Cosa, credetemi, oggi più unica che rara.” (jazz.net, Gerlando Gatto) Guizzo mediterraneo, un impianto musicale jazzistico, la melodia delle proprie radici, questa la formula che propone il quartetto Camera Ensemble guidato da Giovanni Palombo.

La formazione, come recita il nome del gruppo, è cameristica ma anche tutta acustica: Gabriele Coen al sax e clarinetto, Benny Penazzi al violoncello, Giovanni Palombo alla chitarre e Francesco Savoretti alle percussioni.

In molti anni di attività il gruppo ha maturato un proprio suono, jazz italiano sottolineato dalle composizioni originali, ricche di cantabilità E aperte alla improvvisazione. Il gruppo ha all’attivo i CD “Taccuino di Jazz Popolare” (Emme Label Records, 2019) e “Camera Ensemble” (Helikonia Factory Rec., 2011).

In preparazione il nuovo CD “Passaggi”, la cui uscita è prevista per dicembre 2023. Ingresso libero con tessera Arci.