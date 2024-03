Al teatro Antei si fa “Fiesta” con Fabio Canino

Arezzo, 13 marzo 2024 – Con un divertente e coinvolgente spettacolo dedicato a Raffaella Carrà si conclude la stagione di prosa del Teatro degli Antei organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia.

Sabato 16 marzo (ore 21.00) è in programma Fiesta con protagonista l’attore Fabio Canino che porta sul palco un omaggio all’indimenticabile Raffaella sulle note dei grandi successi di una delle icone assolute dello spettacolo italiano.

Scritta da Roberto Biondi, Fabio Canino e Paolo Lanfredini, la commedia racconta la storia di Luca, grande fan della Carrà, che celebra ogni anno il compleanno del suo mito con una vera e propria festa piena di balli, canti, torta e invitati.

Alla serata invita i suoi due migliori amici, Renato e Ivano: il primo un esuberante infermiere amante della palestra e dei bei ragazzi, il secondo un aspirante scrittore, uomo di fede e truccatore di una nota diva. A sorpresa, anche se non troppo, sopraggiunge un terzo ospite, Giuseppe, un collega di Luca dall’incerta identità sessuale.

La Fiesta sarà un pretesto per piccanti confessioni tra amici, ma anche per liberare gli animi da desideri e paure. Come in tutte le feste che si rispettino, arriva l’elemento dirompente: Massimo, il bel poliziotto eterosessuale al 150%. Sarà lui a mettere in crisi le convinzioni di Luca e company, o saranno loro a mettere in crisi il fascinoso Massimo? Una cosa è certa, qualsiasi sia il risultato, ci sarà da ridere.