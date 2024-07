Al Alberoro “Sagra del cocomero” al via

Arezzo, 16 luglio 2024 – Sagra del Cocomero ai blocchi di partenza! Tutto pronto ad Alberoro per l’edizione 2024, in programma dal 18 al 28 luglio. Nei giardini dell’oratorio di Alberoro saranno molte le novità quest’anno, a partire dal cartellone degli spettacoli che animeranno le serate.

‘Ci auguriamo sia un’edizione frizzante, innovativa, all’insegna del divertimento e della buona cucina. La nostra ‘macchina organizzatrice’ – sottolinea il nuovo presidente della Sagra, Filippo Peruzzi - è partita già da diversi mesi, per costruire un programma adatto a tutti e attento a tutte le esigenze.

Voglio ringraziare tutti i collaboratori della festa, per la fiducia che mi hanno dato, e per l’impegno e il contributo straordinario che hanno messo nella realizzazione di questa manifestazione. Quest’anno abbiamo inserito, inoltre, una serie di cambiamenti anche a livello organizzativo, ci auguriamo che possano essere apprezzati da tutta la nostra comunità’.

Un calendario fitto di appuntamenti quello della ‘Sagra del Cocomero’: si parte giovedì 18 luglio con l’esibizione della Suonami Band, venerdì 19, invece, appuntamento da non perdere per gli appassionati di ballo e non solo...sul palco l’Orchestra Spettacolo ‘Anna Maria Allegretti’. Sabato 20 la passione per la musica di ‘Band 23’ invaderà Alberoro con le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue.

Domenica 21 tutti pronti a ballare con la Ritmika Band, 5 professionisti che coinvolgeranno il pubblico con la loro energia, grinta e passione. La sagra riprenderà, poi, mercoledì 24 luglio, con una serata a cura degli amici del Sangria Party con dj set Nicola Lucioli.

La prenotazione per la cena, a base di Paella e Sangria, è obbligatoria, e potrà essere fatta contattando il numero 3791168514 (preferibilmente tramite WhatsApp) o presentandosi in cassa durante la prima settimana. Giovedì 25 spazio ai giovani, dalle 21.30 saliranno sul palco gli Scoville, una giovane ed emergente band di Foiano della Chiana, le loro sonorità si sintetizzano nel genere modern/alternative rock.

Venerdì 26 serata latina con la scuola di ballo Salsa Academy mentre sabato 27 i Denì Magic, coppia di illusionisti aretini, porteranno in scena uno spettacolo brillante ed autoironico. Domenica 28 serata conclusiva con il trio ‘Beppe Marco e Roby’ che animeranno la serata con musica e karaoke.

Tutte le sere, tranne mercoledì 24, saranno aperti gli stand gastronomici e sarà possibile degustare le specialità del nostro territorio. ‘Le nostre cuoche – ci tiene a sottolineare Peruzzi – sono la punta di diamante della nostra manifestazione, una sicurezza per chi si siede a tavola’. Il protagonista delle serate sarà, comunque, il ‘famoso’ cocomero della Valdichiana, re indiscusso di questa manifestazione. Ad Alberoro sono pronti …. aspettano solo voi!