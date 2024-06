A Pratovecchio Sia torna “Le Radici del Futuro-Scoperta e cura dell’ambiente”

Arezzo, 25 giugno 2024 – Manca un mese esatto all’inizio della quinta edizione della Rassegna “Le Radici del Futuro-Scoperta e cura dell’ambiente” che si terrà a Pratovecchio Stia dal 25 al 28 luglio e che, quest’anno, avrà come titolo “Un nuovo sguardo sul mondo, come costruire una coscienza collettiva”.

La Rassegna è patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune di Pratovecchio Stia, dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e dall’Unione dei Comuni del Casentino. Organizzata dalle comunità di Stia e Papianoinsieme, in collaborazione con Pro Loco e Cai Casentino, la manifestazione verrà inaugurata presso il Padiglione delle Terme di Stia il 25 luglio alle 18.00.

Ad aprire i lavori del primo seminario “Il bosco ci parla: il messaggio degli alberi all’uomo e alle città. Come si salva il pianeta” sarà il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, l’importanza di preservare le risorse naturali, il riuso come fonte di vita e di sopravvivenza, la conoscenza dei fenomeni che condizionano i cambiamenti ambientali: sono solo alcuni dei temi al centro della quattro giorni casentinese.

L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sugli insegnamenti che la natura ci offre per affrontare le sfide che attendono la post-globalizzazione: preservare il pianeta, guardare a nuovi modelli economici, rispettare i principi della fratellanza e della giustizia sociale. Il programma è ricco di seminari, escursioni e incontri che vedranno la partecipazione di ospiti di eccezione.

Tra gli altri Luca Mercalli, presidente della Società Metereologica Italiana che sarà in collegamento on line, Gherardo Colombo, giurista ed ex magistrato, Roberto Barbieri, direttore di Oxfam Italia. E ancora: il co- fondatore di Banca Etica Ugo Biggeri, il responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Andrea Gennai, l’urbanista Paolo Berdini, l’antropologo Deepak Ray Pant, l’economista Andrea Calzolari, il parroco di Papiano e Stia Don Gianni Marmorini e Paola Ciampelli del Reparto Carabinieri Biodiversità.

La Rassegna si chiuderà domenica 28 luglio con la Tavola Rotonda “Disuguaglianze e Ingiustizie della modernità: ispirarsi alla natura per creare società migliori”. A portare i suoi saluti il neo sindaco di Pratovecchio Stia e presidente del Parco delle Foreste Casentinesi e di Federparchi, Luca Santini.

Per quanto riguarda le escursioni, che si terranno nelle giornate del 26 e del 27 luglio, ad accompagnare i partecipanti ci saranno, oltre a Francesca Tosi e alle altre Guide del Parco delle Foreste Casentinesi, Deepak Raj Pant, Ivana Fantoni dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Francesco Trenti, direttore del Museo Archeologico del Casentino ‘Piero Albertoni’ e l’attore Massimo Martini.