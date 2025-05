Quando inizia Sanremo 2023: conduttori, co-conduttrici e ospiti

Roma, 4 febbraio 2023 - Dal 7 all’11 febbraio è in programma l’edizione numero 73 del festival di Sanremo. Per il quarto anno consecutivo Amadeus (all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani) è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi, presente tutte le sere sul palco dell’Ariston. Le co-conduttrici, invece, sono l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni, per la prima serata e per la finale, quindi sul palco la vedremo il 7 e l’11 febbraio; la giornalista Francesca Fagnani per la seconda serata (8 febbraio); la campionessa di pallavolo Paola Egonu per la terza serata (9 febbraio); l’attrice Chiara Francini per la quarta serata (10 febbraio).

Co-conduttrici

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale e influencer da 28,5 milioni di follower solo su Instagram. E’ nata a Cremona il 7 maggio 1987, è sposata con il rapper Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, e insieme hanno due figli: Leone Lucia, 4 anni, e Vittoria Lucia, 1 anno. Francesca Fagnani è nota per il suo programma di successo “Belve” nel quale intervista, con domande dirette, pungenti e senza filtri i volti più influenti del momento. Fagnani, giornalista e conduttrice tv, è nata a Roma il 25 novembre 1976. E’ laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all'Università la Sapienza di Roma e ha iniziato la sua carriera in Rai nel 2001 nella sede distaccata di New York. Paola Egonu è una pallavolista italiana nata a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 dicembre 1998 da genitori di nazionalità nigeriana. Gioca nel ruolo di opposto e dal 2015 è nel giro della Nazionale italiana Nel 2021 viene scelta come portabandiera della bandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, manifestazione durante la quale esce ai quarti di finale; nello stesso anno ottiene la medaglia d'oro al campionato europeo, risultando essere anche la miglior giocatrice. Nel 2022 vince la medaglia d'oro alla Volleyball Nations League, venendo riconosciuta sia come miglior opposto che come miglior giocatrice del torneo. Attrice di cinema, tv e teatro, Chiara Francini nasce a Firenze il 20 dicembre 1979. Dopo la laurea all'Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica (con la votazione di 110 e lode) si dedica alla recitazione partendo dal teatro e poi arrivando sul piccolo e grande schermo. Tra gli ultimi film, “Tre sorelle” per la regia di Enrico Vanzina, disponibile su Prime Video, mentre a dicembre scorso su Raiuno è andato in onda “Purché finisca bene – Una scomoda eredità”. Gli ospiti di Sanremo 2023 Mahmood e Blanco apriranno il Festival la prima sera (7 febbraio) cantando "Brividi", la canzone con la quale hanno vinto l'edizione del 2022. Sempre durante la prima serata, all’Ariston arriveranno anche Pooh, sei anni dopo l'ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli.

Al Bano e Massimo Ranieri saranno ospiti nella seconda serata (8 febbraio) del Festival e si esibiranno insieme a Gianni Morandi. I Black Eyed Peas sono i grandi ospiti internazionali previsti per la seconda serata.

I Maneskin saranno al Festival e si esibiranno durante la terza serata (9 febbraio), così come Peppino Di Capri.

Nella serata finale (11 febbraio) l’ospite musicale italiano sarà Gino Paoli, gli ospiti internazionali i Depeche Mode. Previsti, anche, ospiti non musicali: la prima sera sul palco arriva l’attrice Elena Sofia Ricci per presentare la fiction “Fiori sopra l’inferno”; la seconda sera Francesco Arca per la presentazione della fiction “Resta con me” e il comico Angelo Duro; la terza sera il cast della serie “Mare fuori”; la quinta l’attrice Luisa Ranieri oltre il collegamento da Kiev con il presidente dell’Ucraina Zelensky. Come negli anni passati, ci sarà il “palco sul mare” a bordo della Costa Smeralda ancorata al largo di Sanremo. Vedremo esibirsi Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè.

Torna anche il palco di Piazza Colombo, il Suzuki Stage, in collegamento tutte le sere con l’Ariston sul quale si esibiranno Piero Pelù, i Gemelli di Guidonia, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.