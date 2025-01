Luoghi di lavoro, obbligatoria la pulizia giornaliera dei locali

Il Covid non è ancora scomparso. Ancora oggi, nonostante una diminuzione dei contagi, i numeri ci dicono di migliaia di persone che ogni giorno contraggono il virus. Ecco perché bisogna tenere alta la guardia e continuare a mantenere puliti i luoghi in cui si trascorre gran parte della giornata. Tra questi ci sono i luoghi di lavoro. In tal caso, seppur aggiornato, è ancora valido il protocollo del 22 maggio 2020 secondo il quale è obbligatorio assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago, oltre che delle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. Il provvedimento raccomanda, tra l’altro: valutazione del contesto; procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi) sulle superfici e oggetti toccati da più persone; per superfici in pietra, metalliche o in vetro l’utilizzo di detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1″% oppure etanolo (il comune alcol etilico) al 70% o con un’altra concentrazione, purché sia specificato ‘virucid’a, mentre per i servizi la pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito perlomeno allo 0.1%. Focus Fondamentale l’informazione e il rispetto delle disposizioni Per limitare i contagi è importante essere informati. è obbligatorio per le aziende continuare a informare i dipendenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso dei luoghi maggiormente visibili, appositi dépliant ove viene indicato: l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5°; l’obbligo di attenersi alle disposizioni delle Autorità una volta entrati in azienda; l’obbligo di comunicare subito al datore l’insorgenza di sintomi influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa.