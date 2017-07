Moena, 18 luglio 2017 - A Moena la presentazione ufficiale del serbo Nikola Milenkovic, nuovo arrivato in casa Fiorentina. E nonostante studi italiano solo da un mese e mezzo, Milenkovic si è presentato parlando benissimo la nostra lingua, tanto da guadagnarsi l'applauso della sala stampa alla fine dell'incontro.

"Sono contento di portare la maglia di un club così grande come la Fiorentina, è un'emozione forte. Vengo dal Partizan, altro grande club, ma sento che questo è un passo importante per la mia carriera". Queste le prime parole del nuovo difensore della Fiorentina, presentato nella sala stampa del centro sportivo 'Cesare Benatti' di Moena. "La serie A è molto seguita in Serbia - ha aggiunto Nikola Milenkovic - Io seguo il calcio italiano da quando sono bambino, molti serbi tifano per la Fiorentina perché molti giocatori serbi hanno giocato qui. Sono pronto a giocare duro, mettermi alla prova e non vedo l'ora che tutto cominci. Il mio idolo e punto di riferimento è sempre stato Vidic, ma visto che sono stati protagonisti con questa maglia, lo sono anche Nastasic e Savic che hanno fatto una buona carriera e buone partite nella Fiorentina".

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE (link esterno a Violachannel)

CHIESA NON SI TOCCA - "Fa piacere l'interesse che tanti club stanno mostrando verso i nostri giocatori, vuol dire aver lavorato e operato bene e averli cresciuti bene, ma questa società non è una terra di conquista", è il messaggio della Fiorentina, affidato all'Ansa, in risposta alle continue voci di mercato che riguardano i propri tesserati, a partire da Federico Chiesa finito nel mirino del Napoli. "In particolare per Chiesa - è la posizione ribadita dai piani alti della società viola - valgono le parole dichiarate più volte in precedenza, ovvero che puntiamo su di lui, è un grande talento di prospettiva e soprattutto e indiscutibilmente è un giocatore della Fiorentina". Tradotto: giù le mani da Chiesa, quanto ad altri giocatori, sarà sempre e soltanto la società a decidere di aprire eventuali trattative.

PRIMAVERA: C'E' BIGICA - Intanto la Fiorentina ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Emiliano Bigica, a cui sarà affidata la guida tecnica della Primavera viola. Bigica, che da calciatore ha vestito la maglia viola in 60 occasioni tra il 1995 e il 1999 vincendo una Coppa Italiae un Supercoppa Italiana, dal 2016 è stato l’allenatore della Nazionale Italiana Under 17. "Tutta la Fiorentina rivolge a mister Bigica - si legge sul sito ufficiale della Fiorentina - un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico".