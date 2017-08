Firenze, 10 agosto 2017 - Marco Benassi, il colpo di mercato della Fiorentina, è già a Firenze pronto a mettersi a disposizione di mister Stefano Pioli. In mattinata, l'ex centrocampista del Torino è arrivato a Careggi per le visite mediche ed è apparso sorridente e soddisfatto. "Sono molto contento, non vedo l'ora di cominciare" ha detto Benassi ai giornalisti che lo aspettavano. .

Il 22enne modenese è stato acquistato dalla Fiorentina per dieci milioni di euro (più tre di bonus) dal Torino e si aggregherà ai compagni impegnati in serata in un test amichevole a Pistoia contro la Pistoiese, il cui fischio di inizio è fissato per le ore 20.30. Non è da escludere un suo esordio in viola nell'occasione dell'amichevole del 13 agosto quando la Fiorentina sfiderà (sempre alle 20.30) il Parma.