Il ponte tibetano di Sellano (Perugia), esperienza da brividi: è il più alto d'Europa. Lo hanno già attraversato 80mila persone

Dalla sua inaugurazione nel marzo 2024 il ponte tibetano di Sellano (Perugia), che unisce il borgo al castello di Montesanto nel cuore della Valnerina, è stato percorso da 80mila persone. Con i suoi 175 metri di altezza massima è, insieme al gemello portoghese di Arouca, il ponte più alto d’Europa. Ci sono 1.023 gradini e tra una pedata e l’altra c’è un vuoto: un elemento che rende l'esperienza da brividi. Per attraversarlo (con imbracatura di sicurezza) bisogna essere in buona salute, alti più di un metro e venti, e... non soffrire di vertigini. Una curiosità: le foto si possono fare ma solo nelle apposite piazzole perché il rischio e di vedere il telefonino che fa un bel volo. E' già successo più volte: almeno 130 gli smartphone che hanno fatto questa fine (video di Erika Pontini)