Pisa, via le vecchie bancarelle dal Duomo: partite le operazioni di rimozione

L’intervento fa parte del piano di riqualificazione dell’area monumentale avviato dal Comune di Pisa, che prevede una nuova collocazione per i banchi in via Contessa Matilde. Proprio sabato, il sindaco Michele Conti ha presentato le prime 12 nuove postazioni, che andranno a sostituire altrettanti banchi.