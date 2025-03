Marina di Cecina, ex sindaco rischia di annegare alla foce del fiume

Paura per l'ex sindaco di Cecina Samuele Lippi. Nella mattina di domenica, nel tentativo di recuperare il modellino di una nave radiocomandata, è finito in acqua. La corrente del fiume Cecina lo ha spinto al largo. Poi è riuscito a rientrare ma era visibilmente provato. Ed è stato ricoverato per precauzione in ospedale a Cecina. Le sue condizioni non sono preoccupanti.