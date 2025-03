Maltempo a Pisa, l'intervento di montaggio delle paratie sull'Arno

Pisa, 14 marzo 2025 - Sono in corso le operazioni di montaggio delle paratie sulle spallette dell’Arno nel centro di Pisa. Decine di militari dell’esercito dislocati lungo l’asta del fiume stanno posizionando sbarramenti metallici in attesa dell’ondata di piena prevista nella serata di oggi. Numerosi i curiosi che si stanno assiepando sui ponti per documentare con foto e video quanto sta accadendo.