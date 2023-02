Oggi stracittadina a Piano di Conca dove la Torrelaghese ospita le zebre

Un super sabato quello che oggi alle 15 in Versilia vedrà ben tre anticipi che coinvolgeranno quattro delle nostre squadre locali: ci sarà infatti il derbyssimo Torrelaghese-Viareggio a “La Pianaccia“ di Piano di Conca in Prima categoria mentre in Promozione sono in casa con partite molto difficili sia il Pietrasanta (contro il Meridien Grifoni allo stadio “XIX Settembre“) sia il Capezzano (contro la Larcianese sul sintetico del “Cavanis“). Ma vediamo il programma completo del weekend dalla Serie D alla Seconda categoria con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D. Nella 28ª giornata (9ª di ritorno) del girone D tosco-emiliano-lombardo il Real Forte dei Marmi Querceta, dopo le due sconfitte di fila a Crema e a Lodi contro il Fanfulla, domani alle 14.30 torna al “Necchi-Balloni“ per far punti anche se l’avversario si chiama Ravenna. Arbitrerà Samuel Dania della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti di linea Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto e Davide Carraretto di Treviso. Nel Real FQ mancherà per squalifica Bartolini a centrocampo. Nel girone E tosco-umbro-laziale, dove invece eravamo alla 24ª giornata (7ª di ritorno), il Seravezza Pozzi (che in settimana ha incassato la sconfitta a tavolino col Livorno) è atteso domani dalla trasferta sulla costa laziale (con partenza in pullman già oggi) allo stadio “Anco Marzio“ di Lido di Ostia dove dirigerà David Kovacevic di Arco Riva, con guardalinee Alessandro Donati e Alessandro Pascoli di Macerata. Unico assente nei verdazzurri sarà Vietina mentre è recuperato Sorbo per la difesa.

Eccellenza. Nella 22ª giornata (la 7ª dopo il giro di boa) il Camaiore domani avrà la trasferta a Pontebuggianese dove fischierà Simone Giovannini di Prato, assistito da Caterina Gelli di Prato e da Alessandro La Veneziana di Viareggio. I bluamaranto hanno appena incassato la mazzata del giudice sportivo che ha squalificato per ben 3 giornate capitan Viola. Il turno si apre già oggi con gli anticipi Pro Livorno Sorgenti-Castelfiorentino e San Miniato Basso-Tuttocuoio.

Promozione. Nella 20ª giornata (anche qua 7ª di ritorno) sabato casalingo sia per il Pietrasanta (che ritrova Seghi dalla squalifica ma perde per un turno Bondielli) contro la Meridien Grifoni dei tanti big sia per il Capezzano con la Larcianese di Cerasa seconda della classe. A Pietrasanta la terna designata è con Giuseppe Asaro di Empoli, Simone Mazzoni di Prato e Duccio Angelini di Empoli mentre a Capezzano con Emanuele Junio Bagni di Prato, Andrea Della Bartola di Pisa e Francesco Pucci di Carrara. Il terzo anticipo odierno sarà Casalguidi-Pontremolese.

Prima categoria. La 21ª giornata (6ª di ritorno) si apre oggi col piatto forte Torrelaghese-Viareggio (a Pian di Conca arbitra Tommaso Bassetti di Lucca) che vede il debutto sulla panchina gialloviola di Fabrizio Baldini, scelto per il dopo Simone Passaglia. Domani match interni per Forte dei Marmi (in via Versilia col Tirrenia; dirige Mattia Di Galante di Pontedera) e Corsanico (a “Le Colline“ nell’ultima spiaggia salvezza con il Lammari; fischia Luigi Marranchelli di Pisa).

Seconda categoria. Pure qui siamo alla 21ª nonché 6ª di ritorno: il Lido di Camaiore celebra il suo portiere Diego Pieraccini per aver tagliato il traguardo delle 400 presenze in gialloblù domani al “Benelli“ ricevendo il San Macario Oltreserchio (arbitra Leonardo Carotti di Livorno).