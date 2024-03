Arriva "Viareggio Run". Per far crescere l’atletica

“Viareggio Run” è la nuova società di atletica leggera che svolgerà attività nell’ambito delle corse lunghe e di resistenza come le maratone, oltre a quelle di cammino non competitive e ludico – motorie.

Il presidente Lerry Del Carlo spiega i progetti: “Nel nostro settore, che è in fase di continua espansione, abbiamo accertato il bisogno di molti praticanti di avere come riferimento una società strutturata con importanti competenze, per svolgere le varie attività seguendo le normative federali. Contestualmente si occuperà anche di corsi per bambini e bambine dalla scuola elementare fino agli amatori, che corrono per scopi agonistici o per semplice divertimento. Viareggio Run avrà risvolti solidali e di attenzione al benessere psico-fisico, e si impegnerà a combattere la disparità di genere che sovente costringe molte donne a dovere superare ostacoli e difficoltà sul loro percorso sportivo”. Lerry Del Carlo ha al suo attivo maratone internazionali e la medaglia delle famose “Majors”, le più importanti al mondo, mentre il vicepresidente Guido Stringari vanta partecipazioni alle ultra trail come la “Monte Bianco” e il Passatore. I tecnici sono Francesco Mottola e Luca Panichi che è il responsabile della Federazione Italiana di Atletica Leggera della Toscana per la corsa in montagna, mentre il medico sportivo è Michele Gemignani, uno tra i più conosciuti in Italia.

Le intenzioni di Del Carlo sono ambiziose: “Al momento organizzeremo eventi di corsa su strada, in attesa dell’apertura dello stadio con la pista di atletica dedicata al mitico Arturo Maffei, per il ritorno di manifestazioni dedicate. C’è la disponibilità, con la supervisione e il concorso della Fidal, per creare grandi meeting ai Pini a condizione che l’impianto soddisfi le normative anche internazionali. Nella tradizione sportiva di Viareggio, moltissimi atleti e addetti ai lavori hanno soggiornato e si sono allenati in città, contribuendo allo sviluppo di un turismo settoriale”.

Questi i soci fondatori di Viareggio Run: Andrea Bertolucci, Angelo Bertolucci, Guido Stringari, Lerry Del Carlo, Manrico De Santi, Marinella Fruzza, Massimo Carmassi, Massimiliano Capilongo, Moreno Vannozzi, Roberto Ghilardi, Paolo Procuranti, Piero Bertolani, Stefania Ricci e Donatella Stefanelli. Per info, scrivere a: [email protected].

Walter Strata