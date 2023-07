Il ministro Santanché alla Versiliana, “Dobbiamo credere in questa bella Italia”. Contestatori in strada

Marina di Pietrasanta (Lucca), 9 luglio 2023 – "Quando sento parlare di 'overtourism' è che forse non siamo stati capaci a organizzare il turismo. Io sono fortemente contraria al numero chiuso. Sarebbe la situazione più facile ma non è quello che una nazione come la nostra deve fare".

Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanché, intervenendo al Festival della Versiliana. Il ministro ha aperto il Festival con un talk show nel quale ha toccato diversi argomenti. Imponente lo schieramento di forze di polizia.

Non ci sono state particolari tensioni ma qualche contestazione di un gruppo del sindacato Usb, in riferimento all’inchiesta di Report su presunte irregolarità nella gestione delle sue società. Il gruppo di contestatori è stato tenuto fuori dall’area della Versiliana, controllato da polizia in assetto antisommossa.

"Si parla tanto degli affitti brevi che comunque bisogna regolamentare, però si può dire che in Italia mancano gli alberghi? Abbiamo – dice Santanché durante l’incontro – circa un milione di posti letto, che sono diminuiti, ma avremmo bisogno di molte più strutture ricettive, a tutti i livelli, perché c'è voglia di Italia nel mondo". "Non c’è altra Nazione bella come l’Italia, con 58 siti Unesco – dice il ministro – dobbiamo credere tutti insieme in questa bella Italia”.