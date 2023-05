Pietrasanta, quattro per una poltrona da sindaco. In campo 10 liste e 158 candidati: i nomi

Pietrasanta, 14 maggio 2023 - Quattro candidati, per quattro scenari possibili: Giovannetti farà il secondo mandato? Il centrodestra resterà alla guida della città ma affidandosi a Fratelli d’Italia? Sarà invece il centrosinistra a tornare al governo dopo l’esperienza di Domenico Lombardi dal 2010 al 2015? Oppure il cosiddetto Terzo polo farà lo sgambetto a tutti gli altri concorrenti? Ai nastri di partenza quattro candidati a sindaco e dieci liste, per un totale di 158 candidati al consiglio comunale. Luca Mori sarà sostenuto da Alternativa per Pietrasanta, Lorenzo Borzonasca da Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologia e Partito democratico, Massimiliano Simoni da Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta, e Alberto Giovannetti da Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni (Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto). Ecco tutti i nomi in base all’ordine di estrazione sulla scheda elettorale.

ALTERNATIVA PER PIETRASANTA

Lucia Amadei, Franco Baccani, Riccardo Bianciardi, Adriano Bigongiari, Maria Rosa Buratti, Maria Cristina Catinari, Chiara Corbellini, Enrica De Santi, Moira Edifizi, Lorenzo Gabrielli, Giovanni La Piano, Alessio Lombardi, Filippo Macchiarini, Antonio Orsucci, Stefania Tommasi, Serena Vezzoni.

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Luna Barbato, Giuseppe Bini, Cinzia Biagi, Rolando Garibaldi, Paolo Guglielmi, Francesca Nardini, Renzo Pippi, Giorgio Venturini, Corrado Fazzi, Maria Lucia Cecilia Lanfredi, Licia Mazzoleni, Roberto Pedrini, Graziano Puccetti, Anna Lisa Tosto.

INSIEME PER PIETRASANTA

Fabio Bardini, Andrea Calcagnini, Federico Checchi, Andrea Della Latta, Donatella Di Giulio, Federico Gagetti, Lara Giannini, Marco Lombardi, Marzia Macchiarini, Mila Malavasi, Emanuela Meccheri, Silvia Nicolai, Marco Pacini, Sergio Dante Paolicchi, Martina Pardini, Lisa Piconcelli.

SINISTRA ECOLOGISTA

Pietro Lazzerini, Alice Angeli, Mario Baldi, Paolo Barsanti, Rodolfo Bertozzi, Cristina Cassina, Amelia Corso, Fausta Dati, Enrica Focacci, Veronica Fontana, Thomas Gregorini, Andrea Lami, Barbara Lazzeri, Guido Lucchetti, Francesco Nesti, Gianmarco Simonetti.

PARTITO DEMOCRATICO

Raffaele Berardi, Alessandro Biagi, Michela Bonfigli, Giuseppina Paola Celentano, Nicola Conti, Claudia Dinelli, Rossano Forassiepi, Ilie Paula, Felice Landi, Gabriella Lari, Alfredo Marchetti, Luca Nannizzi, Vincenzina Pintus, Riccardo Roni, Irene Tarabella, Letizia Yohannes.

FRATELLI D’ITALIA

Giulio Battaglini, Michele Balderi, Alexandru Albert, Stefania Bertagna, Michela Bigicchi, Grazia Cornacchia, Enrico Cosci, Mario Di Fiorino, Daniele Freddolini, Enrico Gabrielli, Chiara Giannelli, Naghy Mostafa Kamal, Marco Marchi, Simona Mori, Stefano Moschetti, Ilaria Vezzoni.

AMO PIETRASANTA

Andrea Tedeschi, Claudia Failla, Andrea Alari, Riccardo Angelini, Mirco Baldi, Elia Borgianni, Cesare Destro, Deborah Giuliani, Serena Grassi, Nicola Incerpi, Alessandra Manfredi, Olimpia Pucitta, Edoardo Vannucci, Vitaliano Venturini, Nadia Vezzoni, Cinzia Viviani.

ANCORA PIETRASANTA

Niccolò Maria Alberti, Manuela Altemura, Valerio Angeli, Susanna Paola Biagioni, Beatrice Bortoluzzi, Manuela Bottari, Paola Margherita Brizzolari, Giorgio Fabio Ugolino Cardellini, Simone Carducci, Marcello Castiglioni, Andrea Cosci, Tiziano Farioli, Lorenzo Giusti, Anna Marchetti, Matteo Marcucci, Lucia Mariani.

LEGA

Laura Alessandrini, Paolo Bigi, Elena Mariachiara Bottazzi, Stefania Bresciani, Susanna Checchi, Sandra Da Prato, Jacopo Dazzi, Petrit Dodaj, Tatiana Gliori, Alessandro Lentini, Rebecca Marcucci, Nicola Mattei, Riccardo Neri, Antonio Tognini, Antonio Venturini, Marco Viacava.

FORZA ITALIA-PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO

Giacomo Vannucci, Irene Nardini, Francesca Bresciani, Maria Teresa Alaimo, Annalisa Anitori, Monia Cagetti, Michele Evangelisti, Massimiliano Farnocchia, Moreno Fontana, Silvia Giannelli, Manola Neri, Gionata Paolicchi, Lora Santini, Ermanno Sorbo, Daniele Taccola, Simone Tartarini.