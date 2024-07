La Versilia sotto il segno di Olimpia: un percorso tra storia e memoria dello sport

Viareggio (Lucca), 24 luglio 2024 – Dal tiratore a segno Sem De Ranieri (a partire da Anversa 1920) e dal calciatore Carlo Biagi (oro con l’Italia nel 1936) fino alla nuotatrice Diletta Carli (Londra 2012 e Rio 2016), in un lungo percorso che passa (e non potrebbe essere altrimenti) per la mitica figura di Arturo Maffei, quarto per un centimetro nel salto in lungo a Berlino 1936.

E’ il percorso, avvincente e ricco di informazioni, proposto dal volume “La Versilia sotto il segno di Olimpia” realizzato da Massimo Guidi, Roy Lepore, Giovanni Lorenzini e Giampiero Petrucci dell’associazione culturale “Orgoglio Bianconero” ed edito da L’Ancora. Proprio nell’imminenza dei GiochI olimpici di Parigi è uscito questo libro che rappresenta una miniera di informazioni, ritratti, foto, aneddoti sui versiliesi che hanno partecipato alle Olimpiadi e con annotazioni sulla storia in generale dei Giochi.