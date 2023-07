“Bohème” delle polemiche: Veronesi risponde a Sgarbi e dirige l’opera bendato

Torre del Lago (Lucca), 14 luglio 2023 – Polemiche incrociate sulla “Bohème” proposta dal Festival Pucciniano a Torre del Lago (all’interno delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacopmo Puccini) e ambientata nel ‘68 della contestazione. Così, dopo che il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi aveva chiesto al maestro Alberto Veronesi, con una nota, di non dirigere l’orchestra per una Bohème «che tradisce nelle scene pensate da Christophe Ouvrard ogni visione e spirito pucciniano», lo stesso Veronesi è salito stasera, 14 luglio, sul podio con una benda sugli occhi «per non vedere queste scene». E ha diretto l’orchestra così, per tutto lo spettacolo.