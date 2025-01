Un’assemblea pubblica sul presente e il futuro della medicina territoriale

Sabato alle 9.30 a Villa Bertelli si svolgerà l’assemblea pubblica sul "Futuro della medicina territoriale in Versilia". Il Sindacato pensionati italiani (Spi) Cgil Versilia Storica e Spi Cgil provincia di Lucca, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e di Villa Bertelli, organizzano infatto un’assemblea pubblica dal titolo: "Presente e quale futuro nella medicina territoriale toscana e versiliese"

L’assemblea sarà un’occasione per affrontare temi di cruciale importanza riguardo l’attuale situazione della sanità territoriale e le prospettive future, con particolare attenzione al contesto toscano e versiliese. L’iniziativa vuole essere un momento di dialogo e confronto aperto tra istituzioni, cittadini e rappresentanti sindacali per promuovere soluzioni condivise e sostenibili per il miglioramento dei servizi sanitari locali.

All’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza sarà presente l’assessore alla Sanità della Regione Toscana Simone Bezzini e Alessandro Campani, direttore della Zona Distretto Versilia. I lavori saranno coordinati da Emanuele Tommasi, Spi Versilia Storica. Interverranno all’interessante assemblea: Marisa Grilli segretaria regionale Spi Toscana area socio sanitaria; Roberto Cortopassi segretario R.V.tprovinciale Spi Cgil; Luana Menichini segretaria Spi Cgil Versilia Storica; Paola Freschi segretaria generale Fp Cgil Lucca. Concluderà i lavori Rossano Rossi Segretario Generale Cgil Toscana.

