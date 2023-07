"Un mare accogliente per tutti" L’obiettivo della comandante Brini

di Martina Del Chicca

"Un mare per tutti", dove "nel rispetto delle regole possano convivere i bisogni di tutti i suoi fruitori. Dai bagnanti ai diportisti, dagli sportivi ai pescatori". È questo la direttrice operativa della nuova comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, il capitano di fregata Silvia Brini; che, già nei prossimi giorni, accoglierà tutti gli operatori del mare. "Perché – dice – la Capitaneria deve ascoltare la voce di tutti".

Oltre che per raccogliere i sentimenti delle categorie, comprese quelle che animano il porto (in attesa che venga superato l’atavico problema dell’insabbiamento che ne limita l’ingresso) sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio di metà stagione.

"Una stagione che – prosegue la comandante Brini – si preannuncia ricca di presenze, a cui la Guardia Costiera, grazie al lavoro di chi mi ha preceduta (il 22 giugno è avvenuto il passaggio di consegne dal capitano di fregata Alessandro Russo ndr) può rispondere con una pattuglia aggiuntiva, che sarà dedicata a controlli specifici sul litorale". E anche sul sopporto dei vigili del fuoco che, grazie alla convenzione stretta con il Comune e sotto il coordinamento dalla Guardia Costiera, vigilano ogni giorno sulla spiaggia libera della riserva naturale della Lecciona rimasta a lungo senza alcuna sorveglianza. "Una presenza importante per la sicurezza dei bagnanti, ma – sottolinea Brini – anche un importante punto di riferimento per chi la frequenta". Visto che ogni giorno i vigili del fuoco raccolgono decine di domande, richieste d’aiuto, segnalazioni...

Nell’ambito dei controlli quotidiani in riva al mare, "In queste prime settimane di luglio non sono state rilevate particolari criticità, siamo intervenuti su sospette occupazioni della battigia e abbiamo notificato delle sanzioni per il mal posizionamento delle boe. Sembra una banalità, ma – aggiunge – la linea delle boe è fondamentale per distinguere l’area della balneazione da quella della navigazione". Tra le prime attività specifiche coordinate dalla comandante Brini – nell’ambito delle operazioni della Direzione marittima di Livorno – anche una serie di controlli sul pescato, attraverso tutta la filiera ittica: "Dunque dal peschereccio, fino alla tavola. Passando dai ristoranti fino alla grande distribuzione". Sicurezza, salute e ambiente restano i capisaldi dell’attività della Guardia Costiera.