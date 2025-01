Un incontro con Fracassi inviato di guerra

Per la prima volta in Versilia, l’associazione Quercetarte ospiterà uno tra i più grandi giornalisti di inchiesta contemporanei: Franco Fracassi. L’appuntamento è per venerdì 10 genaio alle 17 alle Scuderie Medicee per un momento dedicato all’attualità (ingresso libero).

Fracassi ha iniziato a svolgere la professione di giornalista nel 1988, lavorando per testate italiane e internazionali: quotidiani, settimanali, mensili, agenzie di stampa, radio, tv e internet. Da 16 anni è inviato di guerra, esperto di geopolitica e di comunicazione, ha svolto inchieste su temi scottanti quali: corruzione, mafia, terrorismo, biolaboratori; autore di film-inchiesta sull’11 settembre, sul G8 e molti altri.

Molte delle inchieste che ha realizzato si sono trasformate in libri o in film, alcuni dei quali hanno avuto ottimo successo di pubblico e di critica, vincendo premi in tutto il mondo. E’ stato infatti premiato con il Nastro d’argento e vincitore del film-festival Eurasia. E’ autore di oltre 20 libri tra cui “The italy project”, “morte dei Paschi”, “Ucraina dal donbass a maidan”, “IV reich”, “biolab” e “next”.