Un anno sulla strada. Calano incidenti e feriti: "Merito dei controlli"

Autovelox, dissuasori della velocità, controlli. Magari, lì per lì, tanti automobilisti ancora si arrabbiano. "Fanno cassa con le multe", è il solito ritornello. Ma forse la questione andrebbe guardata anche da un altro punto di vista, quella di una maggiore sicurezza stradale. Per tutti. Il dato fornito dalla polizia municipale di Camaiore deve far riflettere: Nel 2023, rispetto all’anno precedente, gli incidenti stradali sono stati 100 in meno. E, conseguentemente, sono diminuiti i feriti: 180 in meno. Un risultato importante frutto dei serrati e continui servizi in strada svolti dal comando di Polizia Municipale di Camaiore, la cui attività è stata illustrata, numeri alla mano, ieri nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Marcello Pierucci, dall’assessore alla Polizia municipale Luca Mecchi e dal comandate Claudio Barsuglia. "I risultati – ha detto il sindaco Marcello Pierucci – sono stati ampiamente soddisfacenti, con un netto miglioramento dei dati riguardanti, in special modo, incidenti stradali e abbandono rifiuti. Tutto ciò nonostante la maggiore attività di controllo, in alcuni casi anche raddoppiata".

I numeri. Nel 2023 il Comando ha effettuato oltre 38 mila accertamenti riguardanti il codice della strada (il doppio rispetto ai 19 mila del 2022), di cui 784 passaggi con rosso con fotored (+97), più di 2529 per eccesso di velocità con telelaser (+122), 398 mancate revisioni (-36), 92 veicoli senza assicurazione (-18), 290 ingressi non autorizzati nella Ztl nel centro sttorico di Camaiore (esattamente come l’anno precedente), 42 persone fermate mentre telefonavano alla guida (-10, un dato per fortuna in diminuzione).

Passando ai reati più gravi, sono stati 7 gli automobilisti fermati in stato di ebbrezza (come nel 2022), mentre uno solo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (-1). 26 le persone con patente scaduta e ben 8 i soggetti fermati senza aver mai conseguito la patente di guida (+7).

Gli incidenti stradali sono stati 436 quelli rilevati dagli uomini e donne del comando (-89), di cui 143 con feriti (-91) e 2 mortali (-1). Attento lavoro anche sul tema dei passi carrabili: nonostante un’intensa attività informativa per garantire il rispetto della normativa, sono state 196 le sanzioni per difforme utilizzo dell’accesso carraio.

"Tanti i dati da sottolineare, frutto di un intenso lavoro che il nostro Comando ha affrontato in sinergia e continua collaborazione con l’amministrazione comunale, che ringraziamo per il costante supporto – dichiara il comandante della Polizia municipale Claudio Barsuglia - In virtù dei costanti controlli fatti sui rispetto dei limiti di velocità e in generale riguardo al rispetto del codice della strada, soprattutto nei luoghi con maggiore incidentalità, abbiamo ottenuto un risultato molto significativo: riuscire a ottenere una maggiore attenzione alla guida da parte degli utenti. Si parla di ben 100 incidenti in meno e 180 feriti in meno: un importantissimo obiettivo raggiunto che corrisponde a una mission data anche dalla Prefettura a tutti i Comuni".

"La nostra Polizia Municipale rappresenta una garanzia di sicurezza e controllo territoriale da sempre importantissimo per la buona quotidianità di una città", ha detto l’assessore Luca Mecchi.

