Torna la "Giornata della memoria". Viaggio musicale tra storia e scienza

Sarà un viaggio tra storia, scienza ed emozioni il filo conduttore dell’iniziativa promossa dal Comune in occasione della "Giornata della memoria". L’evento, ideato dalla presidenza del consiglio comunale e in agenda il 27 gennaio per l’80° anniversario dalla liberazione del lager di Auschwitz, si terrà nella sala dell’Annunziata del Sant’Agostino ed è intitolato "La memoria governa il cervello". L’inizio è stato fissato alle 10 con la proiezione di alcuni stralci del film vincitore del premio Oscar "La vita è bella". A seguire, il conduttore Fabrizio Diolaiuti intervisterà il professor Ubaldo Bonuccelli, a lungo primario del reparto di neurologia dell’ospedale "Santa Chiara" di Pisa, accompagnato dal musicista versiliese Dino Mancino, per raccontare come il cervello registri, conservi e richiami i ricordi e di quanto la memoria sia essenziale, non solo per la nostra identità individuale ma anche per preservare l’anima collettiva degli eventi storici. L’evento al Sant’Agostino, infine, è stato inserito anche nel calendario provinciale delle manifestazioni organizzate per la "Giornata della Memoria".