Scontro con l’autocarro: grave ragazza in scooter

Violento scontro tra uno scooter e un autocarro, con una ragazza di 18 anni ricoverata in condizioni gravi. L’incidente è accaduto intorno alle 12 all’incrocio tra via Cugnia e via Puntone. Infatti C.N., classe 2006 residente a Seravezza, stava percorrendo la via Cugnia a bordo del suo motorino Aprilia quando all’intersezione – per cause ancora in corso di accertamento – si è scontrata con un autocarro condotto da un uomo di 34 anni di Camaiore che viaggiava in direzione mare-monti. Nell’impatto ad avere la peggio è stata la ragazza in scooter che è finita rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso – con automedica di Querceta – che hanno trasportato la giovane al pronto soccorso in codice rosso (per dinamica): fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha riportato la frattura degli arti inferiori, è stata sottoposta ad un deloicato intervento chirurgico ed è stata ricoverata all’ospedale Versilia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale che ha dovuto anche gestire la circolazione in un orario particolarmente trafficato in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Fra.Na.