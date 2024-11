Schianto in via Burlamacchi. Automobilista tenta la fuga

Dopo l’incidente è sceso dall’auto, e quando ha visto la pattuglia della Municipale ha provato ad allontanarsi a piedi. Ed è solo grazie alla prontezza di un’agente che l’automobilista coinvolto nel sinistro avvenuto nel primo pomeriggio in via Burlamacchi, in cui è rimasto gravemente ferito un giovane torrelaghese, è stato bloccato. E poi scortato al pronto soccorso del “Versilia“ per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici.

Lo schianto è stato terribile. Risalendo la via Burlamacchi l’uomo alla guida di una vecchia Honda – un 45enne originario del Marocco – ha svoltato verso la via Matteotti; nel momento esatto in cui un 27enne a bordo del suo motorino, un Liberty, scendeva la strada in direzione opposta, dalla stazione ferroviaria verso la Darsena. È all’altezza di quell’incrocio che i due mezzi – poco dopo le due del pomeriggio – si sono incontrati e scontrati. Ad avere la peggio è stato il giovane scooterista, che dopo l’impatto ha fatto un volo di una decina di metri. Rimanendo poi steso a terra, ma cosciente, con una profonda ferita ad un piede.

A far scattare i soccorsi sono stati i testimoni, tanti in strada a quell’ora di punta, compresa una ragazza di sedici anni che a passeggio con la madre di fronte a quella scena, ai lamenti del giovane scooterista, al sangue rimasto sull’asfalto, ha accusato un malore. La centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza della Misericordia, e nel frattempo ha allertato l’elisoccorso che è atterrato nel piazzale di via Salvadori. Da dove ha imbarcato il 27enne, volato in codice rosso all’ospedale di Cisanello dove un’equipe medica l’ha preso in cura.

Insieme ai soccorsi, all’incrocio tra via Burlamacchi e via Matteotti, il Comando della Municipale ha dirottato una pattuglia per regolare il traffico rimasto ingolfato. Ed è stata l’agente intervenuta ad accorgersi che l’automobilista aveva imboccato la via di fuga. Così gli è corsa incontro e, come anticipato, è riuscita a fermarlo.

Martina Del Chicca