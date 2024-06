Viareggio, scoppia una rissa sulla spiaggia. Feriti

Viareggio, 2 giugno 2024 – Una rissa è scoppiata questo pomeriggio in spiaggia a Viareggio, spostandosi poi in piazza Campioni. Tutto sarebbe iniziato, secondo quanto emerso al momento, per l'accusa rivolta da tifosi della squadra di beach soccer di casa presenti al Beach stadium per assistere alla gara di Supercoppa italiana tra il Viareggio e il Catania nei confronti di una quindicina di giovani stranieri accusati di aver rubato sotto gli ombrelloni.

Alcuni sarebbero rimasti feriti: un ragazzo è andato in ospedale per essere medicato, due sono stati curati sul posto per ferite lievi. Sono intervenuti polizia, carabinieri, municipale e tre ambulanze.