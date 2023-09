Restauro ex Camp. L’appalto da 5,5 milioni assegnato alla Casanova

Sarà la ditta “Casanova“ di Viareggio ad effettuare il restauro dell’ex Camp in via Marconi, edificio che da anni versa in condizioni di degrado e che si trova dietro il comando di polizia municipale. La gara per l’affidamento dei lavori si è conclusa pochi giorni fa, dando il via al percorso che trasformerà la storica “Cooperativa di consumo” in un nuovo contenitore rivolto a giovani artisti e creativi. Il maxi appalto ha un costo complessivo di 5,5 milioni di euro, quasi interamente coperto da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tra pochi giorni saranno completate tutte le formalità burocratiche, a cui seguirà la consegna dei lavori. "Metteremo in sicurezza l’edificio – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – attraverso opere di consolidamento degli elementi costruttivi, la revisione della copertura, degli infissi e della struttura. Anche Pietrasanta avrà una galleria come nelle grandi città, con servizi e punti d’interesse". I lavori dovranno terminare entro il 31 marzo 2026.