Restaurato l’antico ponte tra due Comuni

Il torrente Turrite Secca, nella zona di Arni-Campagrina divide i due comuni di Seravezza e Stazzema. Su un versante si trova la località della Fabbricaccia, sul comune di Stazzema, dove ci sono delle case di residenti di quel comune, mentre dall’altra c’è la chiesetta di Santa Maria Maddalena in Campagrina, situata invece sul territorio seravezzino. Questo posto così singolare è sempre stato raggiungibile attraverso un ponticello che negli ultimi anni era divenuto completamente inagibile, tanto che per attraversare il torrente si doveva guadare sui sassi nell’acqua. Così, i sindaci Alessandrini e Verona si sono accordati sull’opportunità di ripristinarlo per riunire efficacemente i due comuni. La Ditta Tommasi di Cansoli ha eseguito il recupero del ponte, ripristinando il passaggio sul torrente.