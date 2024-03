Regolamento cessione dei cani. Padroni più responsabilizzati: "Ora saranno tenuti alle spese"

Licenziato dalle commissioni consiliari “Statuto e regolamenti” e “Sicurezza, Protezione civile e Ambiente”, il primo regolamento comunale per la rinuncia alla detenzione e cessione di un cane a canile rifugio. Un documento condiviso con polizia municipale e Usl Toscana Nord Ovest che va a disciplinare le situazioni in cui, per motivi gravi e comprovati, una persona residente a Pietrasanta e responsabile di un cane iscritto all’anagrafe non può più prendersene cura, anche se solo in via temporanea: dal ricovero ospedaliero allo sfratto esecutivo, una grave invalidità o l’impossibilità oggettiva legata a fatti calamitosi.

"Finora – spiega l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, supportata dal funzionario dell’ufficio di settore, Elena Tonacchera – la gestione di un cane “ceduto” era completamente delegata al Comune e, quindi, alla collettività. Con questo regolamento vogliamo che il canile diventi l’ultima ed estrema soluzione, responsabilizzando chi ha un cane ad attivarsi sempre, in prima battuta, per trovare all’animale una sistemazione migliore". Un atto che, al di là della spesa di mantenimento dell’animale, vuole porsi come argine alle “cessioni facili”. "Oggi abbiamo in carico due cani adulti – prosegue Gliori – per un costo complessivo annuale di 5 mila euro che sosteniamo interamente, per la loro permanenza nel canile rifugio in Lunigiana. Attraverso questo regolamento obblighiamo il responsabile di un cane a partecipare, quota parte e in base alla propria fascia di reddito Isee, finché l’animale non avrà trovato una nuova casa". Chi vorrà intraprendere questo percorso, dovrà presentare al sindaco e all’ufficio ambiente un’istanza di cessione, allegando i documenti del cane e prova dei gravi motivi che obbligano a questo passo.