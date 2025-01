Rami pericolanti. Chiusa una strada

Per alcuni rami "visibilmente pericolanti", la comandante della polizia municipale Iva Pagni – sulla scorta di una relazione redatta dai vigili del fuoco dopo un sopralluogo – ha firmato ieri un’ordinanza in cui si dispone la chiusura di un tratto di via Cavour a Torre del Lago compreso tra le intersezioni con via Fosso Guidario e via Renzo Zia in corrispondenza dell’abitazione dove c’è la pianta a rischio. Il provvedimento è stato preso d’urgenza in quanto i vigili del fuoco non potevano mettere in sicurezza la pianta. L’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in quel tratto di via Cavour resterà in vigore fino a che i proprietari non avranno sfoltito la chioma dell’albero e messo in completa sicurezza la pianta.