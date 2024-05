"Quelle bottigliette... per 10mila euro". La commessa per l’azienda di famiglia

VIAREGGIO

Il rapporto tra Matteo Cozzani e Saverio Cecchi era quotidiano. Con il primo che teneva aggiornato il secondo sull’iter di approvazione delle leggi.

Cozzani: "Abbiamo portato in Giunta la leggina per il tuo salone eh!".

Cecchi: "Bene, allora la licenzi già nel 2022?".

Cozzani: "Il 31 di luglio viene approvata".

Cecchi: "Grande! Grande! Grande! Grande! Invece io ho sistemato per te eh, Amico!".

Sì perché Cecchi, ovviamente, è riconoscente. Così con Alessandro Campagna (foto), evidenziano i magistrati nell’ordinanza, "acquistavano nel 2022 brick di acqua da OF Srl per poco più di 10mila euro". E perché dalla OF? Perché è la società del fratello di Cozzani (Filippo). Il capo di gabinetto faceva contattare il Campagna dal fratello per avere gli ordini.

Cozzani F.: "Pronto, salve buongiorno, mi chiamo Cozzani Filippo, sono il fratello di Matteo... di La Spezia mi ha dato il numero Matteo perché noi... io ho un’azienda che crea delle bottigliette in tretrapak... volevamo parlare se ci fosse la possibilità di fare o un brick totalmente personalizzato dell’evento, quindi del Salone...". Affare che poi si concludeva con la fattura del 22 settembre 2022. Insomma la politica (per gli amici) e gli affari (per la famiglia) giravano e si intrecciavano.